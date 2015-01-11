Озёрскую полицию накажут за конфликт с уборщиками

УФАС России рассматривает вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.

В Челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы России поступила жалоба ООО УК «Офис-контроль» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по уборке административных зданий и помещений Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск. В ходе разбирательства выяснилось, что при проведении аукциона на сумму 785 847 рублей заявка клининговой компании была отклонена аукционной комиссией якобы в связи с несоответствием заявки требованиям, установленным документацией.

ООО УК «Офис-контроль» не согласилось с отказом и подало жалобу в Антимонопольную службу. Комиссия по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд рассмотрела жалобу и не только признала отклонение заявки противоречащим закону, но и провела внеплановую проверку всей аукционной документации. Результаты оказались впечатляющими.

Решением комиссии УФАС, кроме удовлетворения жалобы заявителя, определено: «Признать в действиях Заказчика нарушение пункта 1 части 1 статьи 31, пункта 1 части 1, части 2 статьи 33, пункта 2 статьи 42,пункта 7 части 5 статьи 63, пункта 1 части 1 статьи 64, части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе». Все выявленные нарушения касаются несоблюдения требований законодательства и подробно изложены на нескольких печатных листах.

Принимая во внимание тот факт, что данная закупка отменена Управлением МВД Озёрска и предусмотрено размещение новой закупки, Комиссия Челябинского УФАС России приняла решение не выдавать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Материалы дела для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности переданы «должностному лицу Челябинского УФАС России».

Озёрск.ру