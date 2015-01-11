Почему авторитарная модернизация более невозможна и необходима сетевая самоорганизация?

На семинаре в Казани по приоритетному проекту по созданию комфортной городской среды по была презентована вот такая модель общественного участия горожан в программе благоустройства:

Это значит, что самый первый и простой уровень общественного участия – это информирование жителей (сверху вниз). При этом муниципалитет просто презентует проект горожанам, а в реализации и дальнейшем развитии проекта участие горожан не предполагается, и все делает муниципалитет. Это именно тот путь, которым сейчас идет наша администрация.

На втором, более высоком уровне, муниципалитет инициирует проект, но в отличие от предыдущего этапа, муниципалитет ОБСУЖДАЕТ проект с горожанами (в отличие от этапа «информирования», где ОМС только презентуют проект горожанам), а вот реализация и дальнейшее развитие проекта производится муниципалитетом, консультируясь с гражданами. Этот этап называется «Консультирование».

На третьем, продвинутом уровне (именно такой уровень и предполагается для реализации программы по благоустройству) – уровень «Вовлечение» - инициатором проекта является муниципалитет ПОСЛЕ обсуждения с горожанами. Разрабатывается проект муниципалитетом, с вовлечением горожан в процесс принятия решений, в реализацию и управление проектом. Именно на уровне «Включение» и должна проходить программа по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Только в диалоге с местным городским сообществом, используя его возможности, ресурсы и компетенции, возможно выстроить качественную коммуникацию между властями и горожанами, как того требуют авторы программы.

Конечно, высший пилотаж – это 4 уровень, «Партнерство». Это когда инициатором проекта выступают горожане, а обсуждение, реализация и развитие проекта происходит совместно с муниципалитетом (но инициатива идет снизу вверх). Конечно, данный уровень взаимодействия предполагает культуру диалога и компромисса, а также взаимоуважительного отношения друг к другу. Пока же, на мой взгляд, взаимодействие между местной администрацией и городским сообществом находятся на первой, самой низшей ступени – «информирование», то есть в лучшем случае администрация уведомляет горожан о своих планах, не особо интересуясь их мнением.

Очевидно, это происходит вследствие недооценки способности горожан к самоорганизации, а также по устоявшейся инерции «авторитарной модернизации», когда представляется, что только администрация обладает политической и хозяйственной субъектностью, волей и способностью к изменениям, а городские обыватели – только реципиенты этой «воли». Именно конфликт между общественным запросом на реальную, а не имитационную модернизацию, обеспечиваемую настоящей, живой включенностью (инклюзией) городского сообщества в дело управления городом, и фатальной неспособностью органов власти такое включение обеспечить – а для этого пришлось бы «резать по живому», выстраивать совсем новый регистр взаимодействия – что сравнимо с небольшой революцией. Так что борясь за право жителей получить свою детскую площадку, мы ломаем привычный, устаревший и ставший обременительным способ муниципального управления. Именно поэтому система так сопротивляется, трещит, не идет на контакт, но другого выбора у нее нет. Само время изменилось, и еще никому не удавалось бороться с часовой стрелкой. Надо перестать ее останавливать, и двинуться в направлении выстраивания сетевой коммуникации, горизонтальных связей, диалога «всех со всеми» и реального включения городского сообщества в дело РАЗВИТИЯ города.

Евгений Шитиков