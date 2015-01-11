Квитанции за капитальный ремонт в марте выставлены в тестовом режиме

В текущем месяце функции по начислению, распечатке и доставке счет-извещений за капремонт южноуральцам начал выполнять «Челябэнергосбыт». В мартовских счет-извещениях указаны лицевые счета, присвоенные биллинговой системой энергосбыта, отличающиеся от прежних, сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта.

Собственникам не стоит этого опасаться. В базе данных регионального оператора сохранены все существующие лицевые счета и история начислений по каждому собственнику. В любом случае учет платежей ведется по объекту недвижимости, получатель платежа – региональный оператор – не изменился и поэтому денежные средства будут точно зачислены за то жилое помещение, за которое и вносился платеж.

Процесс перехода на расчеты ПАО «Челябэнергосбыта» займет некоторое время, в дальнейшем за каждым южноуральцем сохранятся прежние лицевые счета, либо будут указаны сразу два – новый и старый.

«Пока идет отладка начислений и выставления квитанций энергосбытом, необходимо оплачивать взносы по прежним лицевым счетам в тех пунктах приема платежей, где вы обычно это делаете, – подчеркнул генеральный директор регоператора Вадим Борисов. – Если по какой-то причине, квитанция не была доставлена вам в срок, рекомендуем оплатить взносы, не дожидаясь получения платежного документа во избежание образования задолженности».

Руководитель ведомства заверил, что информация по льготным категориям граждан своевременно передана региональным оператором во все управления социальной защиты, поэтому проблем с начислением компенсаций по взносам в фонд капремонта быть не должно. В этом месяце счет-извещения за капремонт получили также и наниматели муниципального жилья.

Напомним, граждане, проживающие в неприватизированных помещениях оплачивать взносы в фонд капремонта не должны, это делает собственник помещения, в данном случае муниципалитет.

Информация СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества МКД Челябинской области».

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