С лета запретят перевозить детей без автокресел или бустеров

Реклама на сайте|Обратная связь Понедельник, 3 апреля, 15:20
Регистрация на сайте
Авторизация

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Апрель 2017 (16)
Март 2017 (282)
Февраль 2017 (244)
Январь 2017 (230)
Декабрь 2016 (281)
Ноябрь 2016 (285)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости

С лета запретят перевозить детей без автокресел или бустеров

Уже в этом году автомобилисты смогут перевозить детей лишь в автокреслах и бустерах — дешевые устройства вроде адаптеров для ремней будут запрещены. За их использование придется платить такой же штраф, как за перевозку ребенка вообще без специальных приспособлений. Сейчас он составляет 3 тыс. рублей. Соответствующий правительственный документ будет принят до июня.

Как сообщила «Известиям» зампредседателя общественного совета при Минтрансе, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, постановление правительства, запрещающее перевозку детей без автокресел и бустеров, примут до начала лета.

Это особенно важно сейчас, в преддверии летних каникул, — сказала Наталья Агре. — Обычно именно в этот период происходит всплеск ДТП, в которых страдают дети.

В прошлом году на заседании президиума Госсовета по безопасности дорожного движения президент дал поручение записать в ПДД четкое определение детских удерживающих устройств. Таковыми должны считаться только автокресла и бустеры, которые станут обязательными для перевозки детей, чей рост не превышает 150 см (тех, кто выше, можно будет просто пристегивать ремнями безопасности). Однако принятие поправок затянулось, и сейчас вокруг адаптеров для ремней продолжаются споры, в том числе судебные.

На прошлой неделе Верховный суд отменил штраф, назначенный екатеринбуржцу Алексею Кайгородову за то, что тот возил детей, пристегивая их штатными ремнями безопасности с помощью специального детского удерживающего устройства ФЭСТ. По этому поводу СМИ писали, что «ВС разрешил» использование таких устройств.

Строго говоря, решение судьи следует букве закона: в нынешней редакции правил дорожного движения говорится, что детей до 12 лет на заднем сиденье можно возить с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка ремнем безопасности. Проект постановления, вносящий изменения в эту формулировку, находится сейчас в правительстве.

Наталья Агре напомнила, что в конце прошлого года Росстандарт запретил реализацию устройства ФЭСТ из-за нарушений техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Однако его и сейчас легко купить. Устройство представляет собой треугольную накладку на ремень, которая отводит лямку от области шеи ребенка к грудной клетке. Эксперты говорят, что о безопасности при таком пристегивании говорить не приходится, но на стороне ФЭСТ низкая цена — 500–800 рублей.

По словам Натальи Агре, после запрета таких устройств правительству предстоит решать другую проблему — в России огромный рынок некачественных автокресел. Причем если их запретить, многие автомобилисты просто физически не смогут купить качественные кресла из-за высокой цены.

Качественные кресла стоят очень дорого. А дешевые при ДТП разламываются. То есть человек покупает кресло, пристегивает ребенка, а при аварии оно еще наносит дополнительные травмы, — отметила зампредседателя общественного совета при Минтрансе.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец также считает, что устройства, которые не обеспечивают безопасность детей, должны быть запрещены, а качество детских кресел надо строго контролировать.

По статистике, автомобиль является самым опасным средством передвижения, — сказала Ирина Волынец «Известиям». — Для перевозки ребенка должно использоваться специально оборудованное детское автокресло. Более того, я считаю, надо вводить лицензирование поставщиков. Было много случаев, особенно за последнее время, когда дети при авариях получали повреждения из-за некачественных детских кресел.

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов обратил внимание на другую проблему, связанную с новыми правилами: сотрудники ДПС могут штрафовать водителей, которые перевозят детей ростом 148 или 149 см с использованием штатного ремня безопасности. Такие тонкости, по его мнению, следует проработать и уточнить.

В целом градация логичная: для самых маленьких пассажиров — автокресло, для тех, кто постарше, — бустер, для тех, кто еще старше. — штатный ремень безопасности, — сказал эксперт «Известиям». — Честно говоря, в адаптерах ничего плохого я не вижу, просто не надо применять их для трехлетних детей. А пока постановление не подписано, все сертифицированные детские удерживающие устройства могут использоваться.

Петр Шкуматов призвал родителей не экономить на безопасности детей.

Если у человека нет 20 тыс. на дорогое кресло, можно купить бывшее в употреблении (если, конечно, оно не было в ДТП). Или лучше сэкономить на пиве и размере телевизора, чем на безопасности ребенка.

По данным ГИБДД, за 2016 год в России на пассажирских сиденьях погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство трагедий произошло из-за отсутствия детского кресла или же использования некачественного удерживающего устройства.

http://izvestia.ru

Ключевые теги: автокресла.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с Андреем Кузнеченковым. Полная видеоверсия
» Передать показания электросчетчиков можно без проблем
» Озёрский филиал ЮУрГУ: ликвидировать нельзя, реорганизовать
» Интервью с руководителем «Союза садоводов России» в Озёрске. Видео
» «Леди Очарование» и «Мальвина» онлайн
» ММПКХ: задача — преодолевать и побеждать каждый день
» Родительский выбор должен быть свободным
Обсуждаемые новости
» Знатный эколог, ау!
» Интервью с Андреем Кузнеченковым. Полная видеоверсия
» Родительский выбор должен быть свободным
» Интервью с руководителем «Союза садоводов России» в Озёрске. Видео
» И снова Жмайло. Подробнейшие комментарии по реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды» в Озёрске
» У озерских дворов – светлая перспектива
» Озёрский филиал ЮУрГУ: ликвидировать нельзя, реорганизовать

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги