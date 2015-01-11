Южноуральцев приглашают принять участие в всероссийском творческом конкурсе

Авторов-исполнителей, поэтов и творческие коллективы Челябинской области приглашают принять участие в заочном конкурсе «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», который проводится в рамках XXV всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия 2017». Организаторами конкурса являются Некоммерческий фонд поддержки социальных, экономических и культурных программ «Вятка XXI век» и оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия». Как отмечают организаторы проекта, воспитание подрастающего поколения и создание творческого форума, демонстрирующего уникальность, богатство и разнообразие авторского песенно-поэтического творчества является главными целями конкурса. «Задачи конкурса – это создание благоприятных условий для культурного развития и творческого взаимообмена участников и поиск и поддержка в профессиональном становлении талантливых композиторов, поэтов и исполнителей», – говорят организаторы. Заявку на участие необходимо направить не позднее 15 мая этого года. В конкурсе могут участвовать авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы. К рассмотрению принимаются стихи собственного сочинения и песни (автор слов и музыки, автор музыки, автор слов, исполнитель). Состязания пройдут по трем номинациям: основной конкурс (участники от 18 лет и старше); школьная мастерская (до 18 лет); «Украсим Родину садами!» в честь Года экологии в России (без ограничения возраста). Творчество участников будет оценивать жюри, которое формируется из известных авторов-исполнителей, членов Союза писателей России, членов Союза композиторов России, преподавателей образовательных учреждений культуры и искусств. Председатель жюри – Иосиф Кобзон. Окончательные итоги будут объявлены 6 июня. Победители конкурса «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» будут приглашены на XXV Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», который традиционно пройдет 21-23 июля в Кировской области на берегу р. Быстрицы. Более подробная информация об участии – на официальном сайте фестиваля.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-vserossiyskom-tvorcheskom-konkurse-37761