Губерния На Южном Урале пройдет Кубок Фёдора Конюхова С 4 июня по 9 июня на озере Тургояк в Челябинской области на базе клуба-отеля «Золотой пляж» пройдет ежегодная детская регата в классе Оптимист – «Кубок путешественника Фёдора Конюхова», сообщают организаторы. Вот уже шесть лет регата является отборочным соревнованием на первенство России в классе Оптимист. По словам главы министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Леонида Одера, всероссийское соревнование «Кубок путешественника Фёдора Конюхова» является одним из самых ярких и значимых детских летних спортивных событий на Южном Урале. Традиционно в регате принимают участие более сотни юных спортсменов, представляющих различные регионы нашей страны. «Ежегодно регата собирает детей различных возрастов. Для них важен не только спортивный результат. Дети встречают здесь новых друзей, знакомятся с географией нашей страны и достопримечательностями Челябинской области. Помимо соревнований под парусом, в этом году их ждут туристические квесты, познавательные экскурсии, интеллектуальные игры, интересные мастер-классы и, конечно же, встреча с путешественником Фёдором Конюховым», – отметила генеральный директор Александра Губина. Фёдор Конюхов специально приедет в эти дни в Миасс с тем, чтобы наблюдать за ходом соревнований и вручить медали призерам и победителям. Медали будут изготовлены златоустовскими мастерами из мастерской «ЛИК», которые каждый год изготавливают уникальные тематические медали. «Наша команда первый раз принимала участие на регате «Кубок путешественника Федора Конюхова в классе Оптимист». Красиво все, достойно. Детям очень интересно, хорошая развлекательная программа после гонок. По организации – все идеально. Место отличное, нам удобно сюда добираться. Проживание в нескольких десятках метров от пляжа, на котором находятся лодки. Обязательно будем планировать участие еще раз», – поделился впечатлениями участник из Красноярска. Как отмечает главный судья соревнований, председатель Федерации парусного спорта Челябинской области Владимир Абдулгазин, для региона это значимая регата позволяющая сравнить мастерство юных яхтсменов проживающих в Челябинской области с лучшими гонщиками страны. «Стоить отметить, в регате до сих пор используются швертботы Оптимист. Этот чартерный флот позволяет нам приглашать гонщиков из разных регионов. В сезон лодки распределены по детским школам Челябинской области, а на регату мы их собираем на площадке «Золотого пляжа». Учитывая возраст лодок и их активную эксплуатацию, планирую обсудить с членами оргкомитета возможность обновления чартерного флота, с тем, чтобы регата развивалась и привлекала еще больше количество участников», – рассказал Владимир Абдулгазин. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-proydet-kubok-fyodora-konyuhova-37760 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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