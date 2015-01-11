Лучшая новость марта

Раз в месяц наша редакция выбирает из всех новостей присланных нам нашими читателями лучшую и её автору дарить сертификат на 1 месяц бесплатного интернета от компании "УКС-Озёрск".
В этом месяце приз достается Борису Незлобину за статью "Знатный эколог, ау!"
Год экологии все-таки. К тому же, по итогам марта она стала самой комментируемой.
Спасибо всем, кто не только нас читает, но и делится с нами своими новостями, переживаниями, идеями.
Прием апрельских новостей открыт.
Озёрск.ру
Ключевые теги: новость, победитель.
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