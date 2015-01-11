Лучшая новость марта

Раз в месяц наша редакция выбирает из всех новостей присланных нам нашими читателями лучшую и её автору дарить сертификат на 1 месяц бесплатного интернета от компании "УКС-Озёрск".

В этом месяце приз достается Борису Незлобину за статью "Знатный эколог, ау!"

Год экологии все-таки. К тому же, по итогам марта она стала самой комментируемой.

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Озёрск.ру