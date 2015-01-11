Новости Поисково-спасательная служба Вниманию руководителей организаций! С 10 по 14 апреля 2017 на курсах гражданской обороны Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводятся учебные занятия по программе «Основы гражданской обороны, защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций» для категории «Специалисты организаций, уполномоченные решать задачи в области ГОЧС». Согласно плану комплектования приглашаются для обучения сотрудники следующих организаций: · МУВО № 4 ФГУП «Атом-охрана» - 1 чел.; · Управление ЖКХ администрации ОГО - 1 чел.; · ООО «ОЗНО» - 1 чел.; · МКУ «Муниципальный архив ОГО» - 1 чел.; · МБУ ОГО «Культурно-досуговый центр» - 1 чел.; · ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА РФ - 1 чел.; · Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов – 1 чел.; · МУП «Комбинат школьного питания» - 1 чел.; · МКУ «Озерское лесничество» - 1 чел.; · МБУК «Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» - 1 чел.; · МБУ ТК «Золотой петушок» - 1 чел.; · МБУ ДО «ДЮСШ» - 1 чел.; · МБУ ДО «ДТДиМ» - 1 чел.; · МБДОУ д/с № 1 – 1 чел.; · МПРО «Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы» - 1 чел. Занятия проводятся по адресу г. Озерск, ул. Ленина, 86, 5 этаж. Начало занятий в 9.00. Понедельник 10 апреля - регистрационный день. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца. Телефон для справок 7-67-72 Елена Коробова, инструктор ГО Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Вниманию руководителей организаций

Учебные занятия «Специалист гражданской обороны»

ПСС приглашает на курсы

Вниманию руководителей организаций!

Курсы гражданской обороны