Вниманию руководителей организаций!

С 10 по 14 апреля 2017 на курсах гражданской обороны Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводятся учебные занятия по программе «Основы гражданской обороны, защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций» для категории «Специалисты организаций, уполномоченные решать задачи в области ГОЧС».
Согласно плану комплектования приглашаются для обучения сотрудники следующих организаций:
· МУВО № 4 ФГУП «Атом-охрана» - 1 чел.;
· Управление ЖКХ администрации ОГО - 1 чел.;
· ООО «ОЗНО» - 1 чел.;
· МКУ «Муниципальный архив ОГО» - 1 чел.;
· МБУ ОГО «Культурно-досуговый центр» - 1 чел.;
· ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА РФ - 1 чел.;
· Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов – 1 чел.;
· МУП «Комбинат школьного питания» - 1 чел.;
· МКУ «Озерское лесничество» - 1 чел.;
· МБУК «Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» - 1 чел.;
· МБУ ТК «Золотой петушок» - 1 чел.;
· МБУ ДО «ДЮСШ» - 1 чел.;
· МБУ ДО «ДТДиМ» - 1 чел.;
· МБДОУ д/с № 1 – 1 чел.;
· МПРО «Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы» - 1 чел.
Занятия проводятся по адресу г. Озерск, ул. Ленина, 86, 5 этаж.
Начало занятий в 9.00.
Понедельник 10 апреля - регистрационный день.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца.
Телефон для справок 7-67-72
Елена Коробова, инструктор ГО