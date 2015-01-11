Бехи-олма шарбат

Осталось после моей витаминной дамламы кое-что, а именно одно яблоко и одна айва. Не пропадать же добру. Поэтому делаем простой, но столь же витаминный напиток. Он прост и очень полезен.

Берем:

3 литра воды

1 айва

1 яблоко

от 0,5 до 1 стакана сахара (по вкусу).

Наливаем в кастрюлю воду, засыпаем сахар и ставим на огонь. Как закипит, опускаем порезанные айву и яблоко, освобожденные от сердцевины. Кипятим 5 минут. Затем накрываем крышкой, выключаем огонь и настаиваем еще минут 20. Готово. Но употреблять лучше из холодильника. Невероятно вкусно!