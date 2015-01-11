Наехал на Шевроле и скрылся

В период времени с 09-30 1 апреля 2017 г. по 13-40 2 апреля 2017 г., на дворовой территории возле подъезда №1 дома №13 по ул.Семенова неустановленный водитель, управляя неизвестным транспортным средством, допустил наезд на стоящий автомобиль Шевроле Круз, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД), 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск