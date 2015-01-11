Боевое искусство с Востока развивают в Озерске

С 1 по 2 апреля в Озерском городском округе прошел Открытый кубок по боксу и кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие 118 спортсменов из разных городов Челябинской области, и одна команда из Свердловской области (г. Каменска-Уральского).

На соревнованиях присутствовали почетные гости: глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков; начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов; заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по стратегическому развитию Дмитрий Колупаев; заместитель начальника управления по ФКиС Озерского городского округа Сергей Степанов; первый президент федерации кикбоксинга России Юрий Романов; директор ДЮСШ (г. Копейск) Борис Розов; основатель первой секции по кикбоксингу в г. Озерске Василий Щербин; кавалер ордена Мужества Вячеслав Ольховский; Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Сергей Соха; Мастер спорта по рукопашному бою Андрей Важенин; Мастер спорта по кикбоксингу Алексей Коробов; Мастер спорта по кикбоксингу Александр Борцов; ветеран федерации бокса и кикбоксинга ОГО Юрий Корочкин.

Судейскую коллегию возглавил Александр Жигмонт; в нее вошли: главный секретарь – Мастер спорта СССР по боксу Анатолий Козловский; помощник секретаря - Ирина Буктерова; судья при участниках - Дмитрий Шевченко; судья-информатор - Игорь Морогов (г. Снежинск), председатель судейской коллегии бокса и кикбоксинга ОГО - Валерий Жило; судьи - Антон Кравчук, Андрей Захаров, Дмитрий Шепелев, Виктор Крапивин, Геннадий Жило, Сами Багаутдинов, Владимир Жигмонт, Дмитрий Шевченко, Сергей Иванов, Данил Фэйн, Павел Фэйн, Александр Блинов, Валерий Офинцев, Илья Кусков.

Соревнования проходили при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа, муниципального учреждения «Арена», общественной организации «Легион Мастеров».

Спонсорами соревнований выступили Геннадий и Валерий Жило, Денис Федоров.

Итоги соревнований по боксу:

Первое место – Гребениченко Кирилл, Хомутов Сергей, Тимергазиев Эдуард, Энгель Данил, Аникин Степан, Михайлов Максим, Коновалов Евгений, Никулин Леонид, Шепелев Артем, Сурин Степан, Ларионов Никита, Коротков Виталий, Стрижов Дмитрий.

Второе место – Юнин Павел, Карташов Максим, Евсиков Александр, Рявкин Тимофей, Гинько Георгий, Успасских Игорь, Власюк Сергей, Медведев Роман, Фоминых Владимир.

Итоги соревнований по кикбоксингу:

Первое место – Макаров Никита, Соха Павел, Лебедев Константин, Скоропунин Павел.

Второе место – Беляков Владислав, Шелудченко Данил, Жуковский Влад.

Тренируются спортсмены под руководством тренеров: Никулина Дмитрия, Жигмонта Александра, Кравчука Антона, Щербина Василия, Белова Николая, Галицкого Бориса.

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