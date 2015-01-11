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| Новости » Культура

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

1 апреля в доме культуры «Энергетик» (п. Новогорный) состоялся Х Областной фестиваль-конкурс хоров и вокальных ансамблей ветеранов войны и труда «Золотые россыпи Урала».

В мероприятии приняли участие 24 коллектива, представлявшие 12 территорий Челябинской области, а именно: города Снежинск, Карабаш, Озерск, Нязепетровск, Кыштым, Верхний Уфалей, Касли, села Аргаяш, Кунашак и Долгодеревенское (Сосновский район), поселки Новогорный и Рощино (Сосновский район). Общее количество участников составило 376 человек.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе:

Председатель: Лира Шутова - Заслуженный работник культуры РФ, профессор Челябинского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, член областной комиссии по оценке деятельности статусных коллективов.

Члены жюри: Оксана Перерва - доцент кафедры хорового пения Челябинского государственного института культуры, регент, лауреат международных и Всероссийских конкурсов; Ригина Биушева - специалист инструментального и вокального жанров ХТО Челябинского государственного центра народного творчества, член областной комиссии по оценке деятельности статусных коллективов; Михаил Нуждин - первый заместитель председателя областного Совета ветеранов Челябинской области; Глазырин Валерий Александрович - председатель комиссии по работе с молодежью областного Совета ветеранов Челябинской области.

Звания лауреатов и дипломантов распределились следующим образом:

Гран-при фестиваля получил Заслуженный коллектив академический мужской хор, руководитель - Некрасова Юлия, концертмейстер - Смирнова Галина (г. Озерск, МБУ «КДЦ»).

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Концертмейстер коллектива Галина Смирнова была удостоена диплома в номинации «Лучший концертмейстер».

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Лауреаты первой степени:

Народный коллектив хор ветеранов "Надежда", руководитель Осокина Светлана, концертмейстер Игнатов Павел (г. Снежинск, КО «Октябрь»);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Народный коллектив академический женский хор, хормейстер - Токарева Наталья, концертмейстер - Смирнова Галина (г. Озерск, МБУ «КДЦ»);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Народный коллектива ансамбль "Бедовые ребята", руководитель - Лукьянов Владимир (с. Долгодеревенское, РДК МСКО).

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Лауреаты второй степени:

Народный коллектив хор "Поющие сердца" (руководитель - Денис Ибатов (п. Рощино, ДК «МСКО»);

Концертмейстер и руководитель коллектива Денис Ибатов был удостоен диплома в номинации «Лучший концертмейстер»;

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Вокальная группа "Уралочка", руководитель - Хижняк Земфира (с. Кунашак, МКУ «Культура, досуг, молодежная политика») - дебютант фестиваля, диплом в номинации «Дуэт поколений».

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Лауреаты третьей степени:

Народный коллектив вокальный ансамбль "Лето", руководитель - Капина Татьяна (п. Новогорный, Озерский городской округ, МБУ «КДЦ»);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Заслуженный коллектив Южного Урала народный коллектив ансамбль русской песни "Зарянка", руководитель - Надежда Меньшикова (г. Верхний Уфалей, ВГО «ЦСК», городской дворец культуры);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Народный коллектив ансамбль народной песни "Уралочка", руководитель - Козловская Ольга (Есаульский ДК).

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Дипломанты фестиваля первой степени:

Хор «Вдохновение», руководитель - Лютикова М.К. (Нязепетровский район, Шемахинский СДК);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Народный коллектив ансамбль русской песни «Забава», руководитель - Логвиновских Людмила (г.Озерск, МБУ «КДЦ»);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Хор села Аргаяш, руководитель - Заслонова Ирина (Аргаяшский РДК);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Вокальный ансамбль «Тайгиночка», руководитель - Алексей Куреннов (г. Кыштым МУ «ЦСК»);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Вокальный ансамбль «Тальяночка», руководитель - Архипова Галина, балетмейстер - Степанов Вячеслав (Аргаяшский район, СДК «Краснооктябрьский»).

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

второй степени:

Женский вокальный ансамбль «Сударушки», руководитель - Габбасова Лилия (п. Метлино, ДК «Синегорье»);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Народный коллектив хор ветеранов «Славянка», руководитель - Татьяна Капина, концертмейстер - Александр Исайкин (Озерский городской округ пос. Новогорный, МБУ «КДЦ»).

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

третьей степени:

Вокальный ансамбль «Для души», руководитель - Гилязтдинова Н.Х. (Нязепетровский район, РДК);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Вокальный ансамбль «Еще не вечер» и хор ветеранов «Красная гвоздика», руководитель – Валерий Панкратов (г. Карабаш), ДЦ «Сфера» - диплом участника и диплом III степени;

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Народный коллектив хор ветеранов «Рябинушка», руководитель - Шмаков Александр (г. Озерск, МБУ «КДЦ»);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Творческое объединение вокальный ансамбль «Признание», руководитель - Меркулова Наталья, хормейстер - Арефьева Анна (г. Озерск, МБУ «КДЦ»);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Народный коллектив ансамбль народной песни «Забава», руководитель - Кичигина Елена (г. Касли ДК им. Захарова);

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Ансамбль ветеранов «Малиновый звон», руководитель - Наталья Павлова (г. Кыштым, МУ «ЦСК»). Народный дом награжден дипломом участника фестиваля.

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

В порядке эксперимента в фестивале-конкурсе была заявлена новая номинация «Дуэт поколений», рассчитанная на дуэты и трио представителей старшего (от 55 лет – женщины, от 60 лет – мужчины) и младшего (до 21 года) поколений. В этом году свое творчество представил дуэт Народного коллектива ансамбля народной песни "Уралочка" (руководитель - Козловская Ольга, Есаульский ДК).

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

Специальные дипломы главы Озерского городского округа и главы администрации ОГО за сохранение традиций хорового пения на Южном Урале были вручены самым многочисленным коллективам – хорам из Аргаяшского и Сосновского районов. Награждение провела начальник управления культуры администрации Озерского городского округа Наталья Сальникова, она поздравила всех участников и зрителей с праздником песни, пожелала фестивалю долгих лет.

Глубокую благодарность учредители и организаторы фестиваля выразили директору МБУ «КДЦ» Виктору Кудревичу, заведующей филиалом ДК «Энергетик» Оксане Титовой и всему дружному коллективу дома культуры за хорошую организацию, теплый прием и многолетнее сотрудничество.

Озерск доказал, что силен своей певческой культурой

 http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: фестиваль-конкурс хоров.

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