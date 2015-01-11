На Южном Урале состоялась акция в поддержку детей с аутизмом

Акция «Подсвети синим», приуроченная к Всемирному дню распространения информации об аутизме, прошла на центральной площади города Аши, сообщает министерство социальных отношений. На мероприятие пришли неравнодушные горожане, чтобы выразить свою поддержку и солидарность детям с аутизмом и их родителям, а также 20 семей, воспитывающих детей с заболеванием данного спектра и ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры раздавали всем присутствующим на площади синие шары, листовки с информацией о расстройстве аутистического спектра и его признаках. С приветственным словом выступила руководитель районной психолого-медико-педагогической комиссии Елена Плотникова. В своем выступлении она обозначила тему акции и дала рекомендации для родителей детей пройти тест на сайте с целью выявления симптомов расстройств аутистического спектра у детей раннего возраста. «Число детей, у которых диагностируется аутизм, растет каждый год. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ежегодно в мире таких детей становится больше. В России, где, по некоторым оценкам, расстройствами аутического спектра страдают около 300 тысяч детей, проблема аутизма стоит особенно остро», – отметила Елена Плотникова. Затем на сцену поднялась мама «особенного» ребенка – Елена Александрова. Елена занимается не только развитием своей дочери Елизаветы, но и помогает преуспеть в этом деле другим родителям, имеющих «особенных» детей. Она организовывает и проводит групповые и индивидуальные занятия с детками, которых из-за диагнозов не берут ни в детские сады, ни в школы. Помимо этого, она обучает родителей методикам развития детей, формам общения с ними и просто делится своим опытом, накопленным за эти годы. Символом акции стал массовый запуск в небо воздушных шаров синего цвета. После чего в детско-юношеском центре города Аши состоялся спектакль и чаепитие для детей. Отметим, в районном управлении социальной защиты населения сообщили, что по официальным данным, детей с аутизмом в Ашинском районе насчитывается около 25.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-sostoyalas-akciya-v-podderzhku-detey-s-autizmom-37850