«Южноуральск-Зальцбург»: музыканты Златоуста вернулись победителями с международного конкурса

Учащиеся духового отделения златоустовской детской музыкальной школы №2 вернулись с наградами с Х международного фестиваля-конкурса «Южноуральск – Зальцбург», сообщает пресс-служба главы Златоустовского городского округа. Флейтистка Ангелина Кононова получила звание лауреата III степени; Наталья Трофимова, Анастасия Степанова, также представляющие флейту, и саксофонист Григорий Шляхтин стали дипломантами конкурса. В юбилейном фестивале приняли участие юные музыканты из Челябинской области, Бурятии, Башкирии, Удмуртии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и других регионов нашей страны, а также Казахстана, рассказали в управлении культуры округа. В составе жюри по традиции был знаменитый австрийский скрипач Луц Лесковиц.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralsk-zalcburg-muzykanty-zlatousta-vernulis-pobeditelyami-s-mezhdunarodnogo-37848