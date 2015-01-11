Уважаемые граждане! Призываем к бдительности!

В целях обеспечения безопасности, предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений призываем граждан соблюдать бдительность и быть осторожными.

При обнаружении взрывчатых веществ или подозрительных предметов, похожих на взрывчатые вещества (дипломаты, сумки, коробки, пакеты), в целях предотвращения взрыва необходимо знать следующие правила:

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, мобильные телефоны и т.п. Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства, других опасных предметов:

- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;

- шум из обнаруженных подозрительных предметов (тиканье часов, щелчки и т.п.);

- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);

- необычное размещение предмета, либо несвойственного для данной местности.

Действия при обнаружении подозрительного предмета:

Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Воздерживаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета.

Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию по телефону 02.

Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

Не оставляйте факт обнаружения подозрительных предметов без внимания!

Уважаемые граждане!

Будьте наблюдательны, обращайте внимание на предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице. Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов. Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные на вид.

Телефоны экстренных и оперативных служб:

Единый телефон спасения - 112

Полиция – 02, 102 (мобильная связь), 2-50-85

ФСБ – 2-50-51

Пресс-служба УМВД