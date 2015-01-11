Если обнаруженный предмет подозрителен...

Антитеррористическая комиссия Озерского городского округа информирует о правилах поведения населения в общественных местах и руководителей при обнаружении подозрительного предмета на объекте или вблизи него.

Убедительная просьба к жителям округа!

Не забывайте свои личные вещи в местах массового пребывания людей (учреждения, общественный транспорт, места отдыха и проведения массовых гуляний и культурно-зрелищных мероприятий)!

При обнаружении бесхозного предмета в общественном месте (бесхозная сумка, пакет, коробка, портфель и пр.):

• не трогайте, не перемещайте, не открывайте их;

• не фотографируйте, не пользуйтесь сотовой связью;

• не паникуйте и не кричите;

• сохраняя спокойствие, сообщите о находке ближайшему официальному лицу (в здании, учреждении, местах массовых гуляний – охраннику, вахтеру, сотруднику полиции; в общественном транспорте - кондуктору или водителю) или по телефонам экстренного реагирования – 02 или 01;

• далее следуйте указаниям официальных лиц.

Вниманию руководителей!

Если на объекте кем-либо обнаружена забытая или бесхозная вещь необходимо опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить

о находке сотруднику охраны.

При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства сотрудники наряда охраны или персонал объекта (службы безопасности) обязаны немедленно доложить об этом руководителю объекта, а при его отсутствии на объекте дежурному органа внутренних дел с последующим повторным докладом руководителю объекта.

Руководитель объекта при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства обязан:

– сообщить о ситуации на объекте в дежурную часть территориального органа внутренних дел, территориального органа безопасности, руководителю органа местного самоуправления, в вышестоящий орган исполнительной власти области, (схема оповещения должна быть согласована и отработана заранее со всеми заинтересованными службами);

– организовать силами подразделения охраны ограничение доступа

посторонних лиц к взрывоопасному предмету;

– обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохранительных органов для обследования предмета и обезвреживания ВУ, оказывать необходимое содействие их деятельности.

Сотрудник охраны при получении информации об угрозе взрыва до прибытия следственно-оперативной группы должен:

– точно определить место нахождения подозрительного предмета;

– опросив заявителя и очевидцев, установить время обнаружения предмета, зафиксировать установочные данные лиц, обнаруживших находку, и обеспечить их присутствие к моменту прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных органов;

– дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать находку, не заливать ее жидкостью, не засыпать песком и грунтом, не пользоваться радио– и электроаппаратурой, переговорными устройствами;

– организовать эвакуацию персонала, используя маршруты, удаленные от места нахождения подозрительного предмета;

– силами других сотрудников охраны или персонала объекта обеспечить оцепление места расположения предмета и находиться на безопасном расстоянии от него;

– при необходимости организовать отключение бытовых и производственных коммуникаций газа, воды и электричества;

– не снижая уровень охраны объекта, обеспечить возможность беспрепятственного прохода или проезда к предмету сотрудников и транспорта следственно-оперативной группы;

– предоставить возможность специалистам оперативно-следственной группы побеседовать с заявителем и другими лицами, подходившими к подозрительному предмету;

– усилить контроль за состоянием охраны всего объекта, т. к. возможны террористические проявления либо аналогичного, либо иного рода в других местах на объекте.

При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать следующие меры безопасности:

– не курить;

– не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или искровоспроизводящими предметами;

– не трогать руками и не касаться с помощью других предметов;

– не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;

– место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану;

– оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей);

– незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы;

– помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. д.;

– не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе расстояния, указанного в таблице.

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ:

– граната РГД-5 – 50 м;

– граната Ф-1 – 200 м;

– тротиловая шашка массой 200 г – 45 м;

– тротиловая шашка массой 400 г – 55 м;

– пивная банка 0,33 л – 60 м;

– дипломат (кейс) – 230 м;

– дорожный чемодан – 350 м;

– а/машина класса «Жигули» – 460 м;

– а/машина класса «Волга» – 580 м;

– микроавтобус – 920 м;

– грузовая машина (фургон) – 1240 м.

Информационно-аналитический отдел Собрания депутатов ОГО