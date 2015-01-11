Создана новая площадка для развития общественных инициатив и социального партнёрства

Во дворце культуры «Строитель» состоялась конференция, посвящённая обсуждению целей и задач, которые ставит перед собой центр общественных инициатив «Созидание», созданный на базе ДК «Строитель». Также участники конференции внесли свои предложения по организации «Университета третьего возраста», который позволит людям старшего поколения расширить круг общения, с пользой проводить свободное время.

На конференции собрались более 180-ти озерчан. В работе конференции приняли участие директор Культурно-досугового центра Виктор Кудревич, председатель совета ветеранов округа Иван Гашев, директор ДК «Строитель» и инициатор создания центра «Созидание» Наталья Меркулова.

Следует отметить, что на базе Центра общественных инициатив открываются новые возможности для осуществления общественно значимых проектов, поиска новых форм участия пожилых людей в общественной жизни. В перспективе Центр должен стать единой площадкой социального партнерства некоммерческих организаций и клубных объединений ветеранов. Планируется открытие семейной академии для укрепления института семьи через общение и обмен опытом старшего поколения с молодыми людьми, возрождение и сохранение национальных традиций.

В частности, деятельность центра будет направлена на социальную интеграцию и повышение качества жизни пожилых людей через организацию непрерывного образования в «Университете третьего возраста».

"Университет третьего возраста" – это новая форма работы с пожилыми людьми, включающая организацию просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, курсовое обучение по различным программам. Обучение будет проводиться в форме лекций, бесед, тренингов, теоретических и практических занятий, самостоятельных работ. Главное условия для обучения – это желание сделать свою жизнь насыщенной, яркой и интересной. Занятия позволят с пользой проводить свободное время, дадут возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные вопросы, делиться своими знаниями, расширять круг интересов людей «третьего возраста», а также помогут разобраться в том, что сегодня происходит в нашей стремительной жизни.

Участники конференции внесли свои предложения и пожелания по организации работы центра общественных инициатив и записались на различные факультеты «Университета третьего возраста».

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.