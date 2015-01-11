Порядок расчёта пени за несвоевременное внесение платы за услуги ЖКХ

В связи с участившимися случаями ошибочного начисления пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации обращает внимание собственников жилья на то, что порядок начисления пени за просрочку устанавливается на основании ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты.

Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Общепринятое правило гласит, что производить оплату коммунальных услуг необходимо не позднее десятого числа каждого месяца, следующего за прошедшим месяцем. Если услуги предоставляются по договору, то в нем должно быть указано до какого числа рекомендуется сделать оплату по платежам. При не своевременном или неполном внесение оплаты за предоставленные услуги, российская законодательная база предусматривает начисление неустойки, так называемой пени.

Пени начисляются за каждый просроченный день, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.

Важно знать, что расчет пени производится не на месячный платёж, а на сумму задолженности. Это значит, что неустойка будет меньше, если человек внесёт хотя бы какую-то часть оплаты.

Внимательно проверяйте правильность начисления пени за несвоевременное внесение платы за жилое помещение.

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