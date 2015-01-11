Информация отдела режима ПО «Маяк» для жителей города

Замена постоянных пропусков 5 группы образца 1992 года на образец 2016 года организована и проводится согласно решению генерального директора ФГУП «ПО «Маяк», оформленному в виде приказа заместителя генерального директора по безопасности.

Пропускной режим в ЗАТО г. Озерск регламентирован Инструкцией И-ОР-040-2013 с изменениями №1, 2.

Информируем, что в соответствии с п. 3.30 Инструкции граждане РФ, постоянно зарегистрированные в ЗАТО г. Озерск и имеющие:

• два и более гражданства;

• либо вид на жительство в другом иностранном государстве;

• либо постоянно или временно проживавшие (проживающие) за пределами РФ;

• либо открытые визы длительного характера (6 месяцев и более),

1. въезд (выезд) на территорию (с территории) ЗАТО осуществляют в беспрепятственном круглосуточном режиме сроком до одного года с использованием автоматизированной системы электронных пропусков при предъявлении паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ.

2. По истечении срока действия электронного пропуска для въезда (выезда) на территорию (с территории) ЗАТО оформляют разовый пропуск на основании:

• справки о составе семьи о наличии действующей регистрации в г. Озерске;

• либо личного заявления на въезд.

Вместе с тем обращаем ваше внимание:

• Гражданам, имеющим постоянную регистрацию в г. Озерске, необходимо уведомлять отдел режима о наличии (приобретении, продлении) иного гражданства, либо вида на жительство или иного документа на право проживания в другом государстве путем подачи заявления в каб. 26 пр. Ленина, 35.

• Постоянным жителям г. Озерска, имеющим близких родственников, приобретших право на проживание в иностранном государстве, необходимо вносить изменения в свой анкетный материал, предоставив данные в каб. 26 пр. Ленина, 35.

Полный текст изменений размещен:

• на стенде отдела режима в здании по пр. Ленина, 35;

• на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»;

• на сайте администрации Озерского городского округа.

http://www.po-mayak.ru