«Подлечили» поликлинику

В 2016 году в результате прорыва горячего водоснабжения на втором этаже городской поликлиники №1 произошло провисание и частичное разрушение плиток подвесного потолка. В зоне бедствия оказался и больничный коридор: из-за чрезвычайной ситуации рекреацию на втором этаже залило водой. Напомним, что ЧП произошло поздно вечером, когда в стенах медучреждения никого из посетителей не было. В тот же день (точнее, ночь) последствия аварии силами персонала поликлиники отчасти были ликвидированы.

Начался разбор полетов и поиск виноватых. Между тем руководство ЦМСЧ №71 ФМБА России в спешном порядке из собственного резерва медсанчасти изыскало средства для проведения на аварийном участке ремонтно-восстановительных работ. После завершения необходимых аукционных мероприятий, занявших, к слову, порядка трех месяцев, подрядчики зашли на объект. В марте 2017 года потолок стал, как новенький.

«Ремонт был проведен в кратчайшие сроки, — говорит заведующая поликлиникой №1 Ирина Егорова. — Строители уложились за неделю. Кроме того, в ходе реконструкции на втором этаже была также произведена модернизация системы освещения: старые светильники мы заменили на более современные светодиодные».

Марина ЮРЬЕВА

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