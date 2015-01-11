Молодёжные инициативы поддержит «Офис соцпроектирования»

Президент Владимир Путина призвал оперативно принять поправки в законодательство, облегчающие деятельность социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО).

Одна из задач Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа – это поддержка социальных инициатив и система мер поощрения молодежных общественных организаций, движений и талантливой молодежи. На сегодняшний день на всех уровнях поставлен вопрос о развитии этого направления, и наша цель – это оказание правовой и организационной поддержки тем, кто хочет сделать наш город лучше.

Служба по делам молодежи администрации при поддержке ON- Line журнала «SMARTER», запускает новый проект – создание «ОФИС СОЦ-ПРОЕКТИРОВАНИЯ», для поддержки и развития молодежных инициатив.

Среди главных направлений проекта – федеральные форумные кампании, социальное проектирование, реализация проектов различных уровней.

Поэтому, если у Вас есть идея, пишите нам - [email protected] , либо по телефону 89320189660 Наталья https://vk.com/lavr_kentavr, администратор проекта Антон Шалимов https://vk.com/id64828789.

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