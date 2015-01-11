Официальное объявление о начале конкурса социальных проектов в Озерском городском округе в 2017 году

Собрание депутатов информирует жителей округа, что с 30 марта 2016 года стартовал муниципальный конкурс социальных проектов Озерского городского округа. Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 23.03.2017 № 48.

Согласно утвержденному Положению, на участие в конкурсе имеют право социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением казенных учреждений), осуществляющие на территории Озерского городского округа виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Предметом конкурса является отбор лучших проектов для последующей их реализации на территории округа в течение 2017 года. Конкурс проводится по следующим направлениям:

- поддержка деятельности в сфере образования и науки, развитие личности;

- развитие общественных молодежных институтов, волонтерского движения, деятельность по формированию активной гражданской позиции в молодежной среде;

- социокультурная деятельность, направленная на укрепление преемственности поколений, создание новых городских традиций, создание позитивного образа округа;

- «Чистая страна» - охрана окружающей среды, защита животных;

- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений, укрепление семейных ценностей.

Обязательным условием участия в конкурсе является софинансирование проекта за счет привлеченных внебюджетных средств в размере не менее 15% от общей стоимости проекта. Для участия в конкурсе организация представляет следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме (приложение 1)

(в электронном виде в формате .doc);

2) социальный проект (приложение 2) (в электронном варианте в формате .doc);

3) сведения о привлеченных средствах для софинансирования проекта в размере не менее 15% от общей стоимости проекта, подтвержденные официальными документами (гарантийными письмами) (в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG);

4) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица (в электронном виде в формате .PDF или .JPEG);

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG);

6) справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за предшествующий год (в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG);

7) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за три месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе (в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG);

8) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации-заявителя (в электронном варианте в формате .PDF или .JPEG).

Организация-заявитель может направить иные материалы, подтверждающие достигнутые успехи (рекомендательные письма законодательных, исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, копии дипломов, полученных на конкурсах и иных мероприятиях, другие материалы).

Отбор победителей осуществляет конкурсная комиссия, состав которой сформирован организаторами конкурса – Собранием депутатов Озерского городского округа и утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.03.2017 №48.

Победители определяются, руководствуясь следующими критериями:

- соответствие тематике конкурса;

- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;

- реалистичность проекта;

- конкретность и обоснованность механизмов и средств осуществления проекта;

- степень привлечения к реализации проекта различных групп населения, в том числе молодежи;

- география распространения проекта;

- доля софинансирования проекта;

- степень участия в реализации проекта социальных партнеров;

- оформление проекта.

Представленные проекты оцениваются по 10-и балльной системе по каждому критерию. Победителями признаются проекты, набравшие наибольшее количество баллов.

В случае если два и более участника получают равное количество баллов, победитель определяется отдельным голосованием комиссии.

Победителям конкурса предоставляются гранты в форме субсидии в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на один проект.

Победитель конкурса заключает с уполномоченным органом договор на предоставление субсидии, в порядке, установленном постановлением администрации Озерского городского округа.

Победитель представляет организатору конкурса содержательный отчет, фото (видео) отчеты о реализации проекта до 15 ноября 2017 года.

Срок реализации социальных проектов – до 1 ноября 2017 года. В рамках подведения итогов реализации проектов участники готовят презентации.

Победитель конкурса при публикациях или ином распространении результатов реализации проекта обязательно указывает, что проект является победителем муниципального конкурса социальных проектов Озерского городского округа.

Проекты на конкурс принимаются с 6 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года включительно по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 204, с 9-00 до 17-00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Проверка конкурсных материалов осуществляется организатором конкурса с 22 апреля 2017 года по 28 апреля 2017 года включительно.

Рассмотрение представленных проектов конкурсной комиссией осуществляется с 29 апреля 2017 года по 13 мая 2017 года включительно.

Подведение итогов состоится 15 мая 2017 года.

Результаты конкурса публикуются на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области www.ozerskadm.ru.

По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону: (35130) 2-69-39.

http://ozerskadm.ru