Директор озерского театра «Наш дом» номинирован на премию ТОП50 «Самые знаменитые люди Челябинской области»!

Ежегодная премия учреждена одним из самых популярных глянцевых журналов в России – «ЧЛБ.СОБАКА.RU». Журнал о людях, которые меняют жизнь города, делают ее ярче, интереснее, вдохновляют читателей. Среди них спортсмены и политики, актеры и бизнесмены, художники и музыканты, меценаты и медики.

Премия призвана выявлять таких людей – тех, кто совершил стремительный прорыв в своей области деятельности, сумев сделать нашу жизнь ярче, интереснее, лучше. 50 номинантов представлены в 10 категориях: спорт, событие года, медиа, мода, лайфстайл, наука и жизнь, искусство, бизнес, рестораны, ювелиры.

Директор Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» Владимир Кулик представлен в номинации «Искусство», в одном ряду с художником-мультипликатором Капитолиной Цветковой, драматургом Константином Рубинским и журналисткой Полиной Бабушкиной. Уже сейчас, на начальном этапе голосования его кандидатура лидирует с большим отрывом! Ссылка для голосования.

Владимир Кулик. Краткая информация: Окончив с красным дипломом Высшую школу деятелей сценического искусства при РАТИ-ГИТИС под руководством ведущего экономиста и социолога театрального дела в России Геннадия Дадамяна, Владимир Кулик был назначен на пост директора Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» и сумел вывести театр из глубокого творческого и финансового кризиса. За последние несколько лет креативными проектами «Открытая сцена», «DramaClub», «Уроки в театре», «Театральный портал», «День в театре» превратил провинциальный театр в центр притяжения для зрителей и творческих групп со всей страны. В закрытый город на фестиваль экспериментальных театральных форм «Ночь в театре» приезжают актерские коллективы со всей страны, чтобы принять участие в семичасовом марафоне, аналогов которому нет ни в России, ни в мире. В течение одной ночи одновременно на самых разных, даже весьма экзотических площадках «Нашего дома» (малый зал, фойе, гардероб, мастерские, лестницы, переходы, подвалы и прочее) идет показ самостоятельных театральных постановок, соединенных общей сюжетной канвой фестиваля.

Порядок голосования: Рейтинг популярности номинантов определяет открытое голосование на сайте премии. Победители во всех номинациях будут объявлены на торжественной церемонии подведения итогов и вручения премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Челябинской области» – 2 июня 2017 года в Radisson Blu Hotel, Челябинск. Интервью и портреты номинантов опубликованы на сайте, а также сентябрьском номере журнала. Каждый житель Челябинской области должен знал своих героев в лицо!

Правила голосования

1. Голосование ограничено: с одного ip-адреса принимается один голос за одного номинанта в каждой номинации не чаще, чем в течение 24-часового отрезка времени.

2. На сайте top50.chlb.sobaka.ru количество голосов, поданных за каждого из номинантов, отображается в качестве процентов (сумма % голосов, поданных за каждого из Номинантов внутри одной номинации, равна 100)

3. Во время голосования за Номинантов Премии запрещено прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов. Все фальсифицированные голоса будут сняты до окончания подведения итогов Премии.

4. За три дня до окончания голосования проценты отданных голосов будут скрыты, чтобы сохранить интригу до церемонии объявления победителей.

Юлия Клепикова