Группа ЧТПЗ в рамках благотворительной программы «Росток» организует Пасхальный фестиваль в Озерске

В рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ А.И. Комаровым, в городе Озерске впервые состоится Пасхальный фестиваль «Чудо весны». Мероприятия, приуроченные к одному из главных православных праздников, пройдут с 15 по 18 апреля.

15 апреля откроет фестиваль выставка детского рисунка в театре драмы «Наш дом». 16 апреля для прихожан Храма Покрова Пресвятой Богородицы в конференц-зале духовно-просветительского центра «Первоцвет» состоится праздник «Пасхальная радость». На территории храмового комплекса для детей и взрослых в этот день будет представлена концертная и анимационная программа «Красная горка», в которой примет участие настоятель Храма – протоиерей Димитрий Шорин. Завершится Светлая Пасха акцией «Твори добро»: юные прихожане посетят на дому пожилых нуждающихся озерчан. Важной частью программы фестиваля станут пасхальные поздравления в адрес воспитанников Дома-интерната для детей-инвалидов. 18 апреля в театре драмы «Наш дом» для юных прихожан состоится благотворительный концерт оркестра и солистов Челябинского театра оперы и балета им. М.И. Глинки. Всего в мероприятиях Пасхального фестиваля «Чудо весны» примут участие порядка 1 000 детей и подростков города Озерска.

– Содействие духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, возрождение традиции веры и духовности является одним из приоритетов благотворительной деятельности Группы ЧТПЗ. Пасхальный фестиваль – первый проект программы «Росток», который реализуется совместно с Храмом Покрова Пресвятой Богородицы и содействует духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формирует важнейшие качества человеческой личности – ответственность, доброту, милосердие и любовь к ближним, – комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

Напомним, Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен в 2012 году при активном участии Группы ЧТПЗ. За это время он стал центром духовной, культурной и общественной жизни Озерска.

В 2017 году в рамках благотворительной программы «Росток» в Озерске также пройдут Дни славянской письменности и культуры, в летние месяцы на территории Храма для детей будут организованы выступления творческих коллективов и мастер-классы, в честь 5-летия освящения Храма Покрова Пресвятой Богородицы в сентябре состоится фестиваль колокольных звонов «Озерский благовест», а праздник Покров Пресвятой Богородицы будет отмечен концертом лучших камерных хоров Урала.

Масштабная программа благотворительных мероприятий продолжится в январе 2018 года во время празднования Рождества Христова. По предварительным подсчетам, в течение года ее зрителями и участниками станут порядка 4000 детей и подростков города Озерска.

Информационно-аналитический отдел Собрания депутатов ОГО