Сотрудники полиции провели рейд по противодействию незаконной миграции

В целях противодействия незаконной миграции и усиления контроля над соблюдением требований миграционного законодательства Российской Федерации 8 и 9 апреля 2017 г. сотрудники полиции и отдела по вопросам миграции совместно с представителями Федеральной службы безопасности провели рейд на рынках, расположенных на прилегающей территории к городу Озерска.

В ходе проведения мероприятия были проверены места возможного пребывания граждан иностранного государства, сотрудники полиции и ФСБ выявили пять нарушений миграционного законодательства гражданами Таджикистана и Узбекистана, на данных граждан были составлены административные протоколы.

Озерским городским судом в отношении одного гражданина Узбекистана вынесено решение, помимо административного штрафа, о выдворении за пределы Российской Федерации.

Начальник Отдела по вопросам миграции

УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Наталья Василенко