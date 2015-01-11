Меры безопасности при эксплуатации печей

Уважаемые горожане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам о мерах безопасности при эксплуатации печей:

Необходимо помнить:

· Топка печи выкладывается только из огнеупорного кирпича,

· На сгораемом полу перед печью прибивается металлический лист размером не менее 50-70 см.

· Перед началом отопительного сезона в садах печи проверяют и ремонтируют, очищают от сажи, штукатурят трещины и прогары, а затем белят.

· При длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвержен тепловому разрушению, поэтому максимальная продолжительность топки не должна превышать полутора часов.

· Золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.

Запрещается:

· разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и т. д.);

· оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

· хранить дрова и уголь на предтопочном листе;

· располагать вблизи топящейся печи сгораемые материалы;

· перекаливать печь.

Настоятельно рекомендуем:

· ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

· Иметь в своих домовладениях подручные средства пожаротушения.

В случае пожара, возгорания или задымления немедленно звоните по телефону 01 (101 или 112 для абонентов сотовой связи)

Елена Коробова, инструктор ГО