Меры безопасности при эксплуатации печей

Уважаемые горожане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам о мерах безопасности при эксплуатации печей:
Необходимо помнить:
· Топка печи выкладывается только из огнеупорного кирпича,
· На сгораемом полу перед печью прибивается металлический лист размером не менее 50-70 см.
· Перед началом отопительного сезона в садах печи проверяют и ремонтируют, очищают от сажи, штукатурят трещины и прогары, а затем белят.
· При длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвержен тепловому разрушению, поэтому максимальная продолжительность топки не должна превышать полутора часов.
· Золу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.
Запрещается:
· разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и т. д.);
· оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
· хранить дрова и уголь на предтопочном листе;
· располагать вблизи топящейся печи сгораемые материалы;
· перекаливать печь.
Настоятельно рекомендуем:
· ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
· Иметь в своих домовладениях подручные средства пожаротушения.
В случае пожара, возгорания или задымления немедленно звоните по телефону 01 (101 или 112 для абонентов сотовой связи)
Елена Коробова, инструктор ГО