Маршрут № 11К будет длиннее

С 17 апреля 2017 года вводится новое наименование маршрута № 11К - «КПП № 2 – сад № 9» и начинаются пассажирские перевозки в соответствии со следующими изменениями:

1. При движении в прямом направлении: начальный остановочный пункт перенесен на остановочный пункт «КПП № 2» с промежуточными остановочными пунктами: «мкр. Заозерный», «Сквер Первостроителей», «Вечный огонь»;

2. Маршрут дополнен остановкой на пункте «Больничный городок»;

3. При движении в обратном направлении: остановочный пункт от «ДК «Маяк» перенесен на остановочный пункт «Универмаг», маршрут дополнен остановочными пунктами: «Вечный огонь», «Сквер Первостроителей», «мкр. Заозерный», «КПП № 2».

Информация предоставлена Управлением капитального строительства и благоустройства.

http://www.ozerskadm.ru