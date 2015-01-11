Маршрут № 11К будет длиннее

С 17 апреля 2017 года вводится новое наименование маршрута № 11К - «КПП № 2 – сад № 9» и начинаются пассажирские перевозки в соответствии со следующими изменениями:
1. При движении в прямом направлении: начальный остановочный пункт перенесен на остановочный пункт «КПП № 2» с промежуточными остановочными пунктами: «мкр. Заозерный», «Сквер Первостроителей», «Вечный огонь»;
2. Маршрут дополнен остановкой на пункте «Больничный городок»;
3. При движении в обратном направлении: остановочный пункт от «ДК «Маяк» перенесен на остановочный пункт «Универмаг», маршрут дополнен остановочными пунктами: «Вечный огонь», «Сквер Первостроителей», «мкр. Заозерный», «КПП № 2».
Информация предоставлена Управлением капитального строительства и благоустройства.
http://www.ozerskadm.ru
Ключевые теги: автобусный маршрут.
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