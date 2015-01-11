Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» предупреждает любителей рыбной ловли: находиться на льду стало опасно!

В связи с устойчивой теплой погодой лед на водоемах начал интенсивно таять как днем, так и ночью. Поэтому рыбаки очень рискуют! Особую опасность представляет береговая линия – лед начал отходить от берега.

В связи с этим настоятельно рекомендуем завершить зимний сезон рыбалки и, пока сходит лед, готовиться к летнему.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде – звоните 112 (для абонентов сотовой связи).

Елена Коробова, инструктор ГО