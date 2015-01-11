Пасхальный праздник детям и взрослым

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы зарегистрирован в Озерске почти 20 лет назад: в 1998 году.

За это время он вырос, на его базе сформировалась настоящая христианская община, ставшая большой православной семьей.

Здесь давно уже привыкли видеть огромное число гостей на больших православных праздниках, как привыкли и к тому, что и на богослужениях, условно говоря, обычных – яблоку некуда упасть.

За эти годы приход обрел не только великолепный храмовый комплекс, но и комплекс традиций, свойственных семье.

Одной из таких многолетних традиций являются детские приходские праздники.

Готовят эти праздники юные прихожане вместе со взрослыми, привыкая понимать, что праздник, подаренный тобой приносит двойную радость.

Вот и в Пасхальное воскресенье, 16 апреля, в актовом зале духовно-просветительского центра «Первоцвет» не было свободных мест. Праздник открыл настоятель храма протоиерей Димитрий Шорин.

Воспитанники центра «Первоцвет» пели песни, читали стихи, показали небольшую постановку. И, конечно же, все присутствующие получили традиционные пасхальные подарки.

Что же касается фотографии на память, то уже давно стало почти невозможно подобрать подходящее по масштабу пространство, чтобы в кадр вошли все присутствующие. Но это уже, как говорится, мелочи.

Отличительной особенностью пасхальных торжеств в этом году стало проведение фестиваля «Чудо Весны», инициированного акционером Челябинского трубопрокатного завода Андреем Ильичом Комаровым. Традиционный конкурс детского рисунка в этом году проходил в Озерске под эгидой именно этого фестиваля. Во Дворце культуры «Строитель» прошла церемония награждения победителей Пасхального конкурса детского рисунка, которую украсили участники творческих коллективов города.

ПРИЗЁРЫ И ПООЩРЕНИЯ

6-8 ЛЕТ

Потапова Маша – I место

Малышев Пётр – II место

Вострикова Елизавета – III место

9-12 ЛЕТ

Сайфутдинова Арина – I место

Гожко Валерия – II место

Мухамедьянова Дарина – III место

13-17 ЛЕТ

Галиуллина Диана – I мест

Карева Ксения – II место

Суслова Ольга – III место

ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Гусаров Дмитрий – I место

Кизилов Дмитрий – II место

Краснова Виктория – III место

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЖЮРИ

Банных Наташа

Белканова Катя

Воробьёва Ксюша

ПООЩРЕНИЕ ЖЮРИ

Щирук Настя

Клепикова Ира

Малышев Никифор

Нигматуллина Милена

Подчинёнова Катя

Коллективная работа МБОУ СКОШ №36

Бурмак Кристина

Липухин Серафим

Пестова Лиза

Гизатуллина Вероника

Гаврилова Лиза

Шорина Таня

Семкив Катя

Морозова Маша

Царегородцев Владимир

Гарин Павел

Также благодарственными письмами были отмечены педагоги, занимающиеся с детьми, принявшими участие в Пасхальном конкурсе.

А актрисы театра «Наш Дом» провели с собравшимися ребятишками игровую программу.

Впрочем, на этом первый день празднования Светлого Христова Воскресения не закончился. Православных ждала Пасхальная вечерня в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Но и это еще далеко – не финал Пасхальных торжеств. Кто не успел поздравить своих близких, друзей, коллег, кто хотел, но пока все еще не собрался сделать какое-то доброе дело, празднование Пасхи дает прекрасный повод вспомнить об этом, пока еще есть время…

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев