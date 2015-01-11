«Озерские лайки» и «Восход» — лидеры в своих группах

Закончился Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу среди любительских команд I и II групп в сезоне 2016-2017г.г..
В I группе:
1 место – команда «Восход»
2 место – команда «Спутник»
3 место – команда «Мирный атом»
Во II группе:
1 место – команда «Озерские лайки»
2 место – команда «Ветеран»
3 место – команда «Фортуна»
Лучшим игроком во II группе стал Лукин Сергей.
Поздравляем команды с успешным завершением сезона.
Ждем команды и болельщиков на Кубке Озерского городского округа – осенью 2017 года.
https://vk.com/arena_ozerck
Фото https://vk.com/album
Ключевые теги: баскетбол.
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