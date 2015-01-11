«Озерские лайки» и «Восход» — лидеры в своих группах

Закончился Открытый Чемпионат Озерского городского округа по баскетболу среди любительских команд I и II групп в сезоне 2016-2017г.г.. В I группе: 1 место – команда «Восход» 2 место – команда «Спутник» 3 место – команда «Мирный атом» Во II группе: 1 место – команда «Озерские лайки» 2 место – команда «Ветеран» 3 место – команда «Фортуна» Лучшим игроком во II группе стал Лукин Сергей. Поздравляем команды с успешным завершением сезона. Ждем команды и болельщиков на Кубке Озерского городского округа – осенью 2017 года. https://vk.com/arena_ozerck Фото https://vk.com/album

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