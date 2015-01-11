Вниманию садоводов!

Уважаемые садоводы!

Сообщаем Вам, что с 19 апреля 2017 года от КПП-2 будут направлены маршрутные автобусы ИП Таланин А.А. для пассажиров-садоводов по круговому движению от КПП-2 по остановкам:

Газораздатка – СНТ «Лесное» - СНТ «Рябинка» - СНТ «Береговой» №14 - СНТ «Старт» №15 – СНТ «Уютное» №11 – «Новая Теча» - КПП-2 в двух направлениях (СНТ «Береговой» и СНТ «Рябинка»)

В направлении СНТ «Осот» с остановкой при въезде в СНТ «Осот».

Стоимость проезда 15 рублей.

Пассажиры транспортного средства обязаны соблюдать чистоту в салоне, бережно относиться к имуществу транспортной компании, перевозить ручную кладь согласно Правилам перевозки пассажиров, которые размещены в салоне транспортного средства.

Пассажиры в алкогольном и другом опьянении не обслуживаются!

За нарушение Правил перевозки предусмотрено административное и уголовное наказание.

Дополнительную информацию можно получить у водителей, а также по телефонам:

«Союз садоводов России» г. Озерск 8(908)0485585;

офис ИП Таланин А.А. 7-24-01.