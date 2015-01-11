«Театральный портал» наградит победителей и расскажет о результатах

Сегодня, 19 апреля, в Озерске подведут итоги образовательного проекта «Театральный портал», который проводит театр «Наш дом», сообщает пресс-служба минкульта.

«Театральный портал» – новый, масштабный проект, представляющий собой детально разработанную программу приобщения школьников к искусству театра. Комплекс мероприятий включается в себя посещение спектаклей и уроков в театре, беседы с артистами и обсуждение спектаклей, экскурсии по закулисью и др.

В проекте приняли участие учащиеся 11 классов из семи школ города. Сегодня ребята снова соберутся в театре на финальную игру, которая пройдет в форме квеста. Финал подведет итоги проделанной работы за сезон. Но уже сейчас организаторы утверждают, что результаты превзошли ожидания – настолько существенно изменились подростки. Учителя отмечают большую сплоченность в коллективе, а родители – более осмысленный взгляд детей на свою жизнь и будущее.

На следующий день, 20 апреля, в театре состоится церемония закрытия «Театрального портала». На праздник приглашены все школы города. В рамках церемонии состоится награждение победителей финальной игры, а также подведение итогов работы проекта.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/teatralnyy-portal-nagradit-pobediteley-i-rasskazhet-o-rezultatah-38152