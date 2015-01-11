С 20 апреля между Челябинском и Казанью начнет курсировать прямой поезд

С 20 апреля открывается прямое железнодорожное сообщение между Челябинском и Казанью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В четверг, в 21.05 по местному времени (в 19.05 мск), в первый рейс отправится новый поезд № 79 Челябинск – Казань – Москва», – сообщает пресс-центр ЮУЖД.
Из Челябинска и Москвы поезд отправляется по четным числам. Время в пути от Челябинска до Казани составит 21 час, до Москвы – почти 34 часа.
«Маршрут поезда проходит через станции Аргаяш, Кыштым и Верхний Уфалей, далее он следует через Екатеринбург, Казань и Муром», – уточняется в сообщении.
Отметим, из Челябинска в Москву также курсируют поезда № 13/14 (фирменный) и № 391/392, которые проходят через Уфу.
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