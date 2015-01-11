«Дикие лебеди» поселились в театре кукол

15 и 16 апреля юные зрители увидели долгожданную премьеру на сцене любимого театра. Заслуженный артист России Борис Макаров поставил спектакль по сказке Г. Х. Андерсена «Дикие лебеди».

Несмотря на то, что новая постановка рассчитана на детей старше шести лет, в зале оказалось много ребятишек более младшего возраста. Заинтригованные шумным весёлым появлением актёров посреди зрительного зала, малыши, казалось, на одном дыхании внимали затем происходящему на сцене, лишь изредка уточняя что-то у взрослых.

Действительно, спектакль завораживает волшебной таинственностью. То тут, то там загораются на сцене фонарики, как будто указывая путь, предназначенный юной Элизе, такой хрупкой и в то же время самоотверженной и сильной. Путь от беззаботного счастливого детства в отчем доме-дворце до решимости сгореть на костре ради спасения любимых братьев.

- Тема удивительно актуальна. Она сегодня уходит на второй план. О целомудрии, как целостности души, как того, что тебе предназначено изначально, как понимания своего пути. Сохранить свою целостность, собрать себя, пронести через все жизненные обстоятельства. Эта тема растворяется. И мачеха в данном случае – это символ трений, это тренер жизненный, который позволяет сохранить ценности, вложенные матушкой, вложенные любовью, и потом пройти, пронести эти ценности до конца, несмотря ни на какие перипетии судьбы. Наверное, это самое главное, - говорит завлит театра Ольга Жукова.

Элиза в спектакле существует в двух образах: кроткая, тихая, смиренная – кукла, и безудержная, отчаянная в своём безусловном порыве во что бы то ни стало спасти братьев – девушка (Екатерина Замула).

- Удивительные совершенно впечатления. Несмотря на то, что спектакль играется на абсолютно тёмной, чёрной сцене, он невероятно светлый, невероятно чистый, прозрачный. Утончённость самой пьесы, утончённость того, что хотел донести до нас автор, режиссёр, ещё подчёркивается и необыкновенно красивой тонкой куклой, маленькой, изящной, с очень красивыми маленькими чертами лица, такими пронзительными, тонкими и красивыми. А накануне светлого праздника Пасхи здесь есть ещё и ощущение того, что сколько бы нас в сегодняшнем мире не окружало грязи, скверны, лжи и фальши, всегда есть и будут рядом люди, которые нас очистят от этого всего, - поделилась ощущениями Наталья Гаева, главный специалист Управления культуры.

Идею спектакля в полной мере поддерживает музыкальное оформление.

«Пожалуй, глубинную жизнь человеческого духа, а тем более девичьей души, так же, как вечно изменяющуюся жизнь стихии, может отразить только классическая музыка. Именно она и используется в постановке спектакля: музыка Вивальди, Моцарта, Баха, Шуберта, лютневая музыка XVI в.», - отметила Ольга Жукова.

Спектакль создавали: режиссёр-постановщик — Заслуженный артист России Борис Макаров; художник-постановщик — Андрей Степанов, музыкальное оформление — Сергей Гальперин, художник по свету — Анатолий Пристай.

В спектакле занят почти весь актёрский состав: Сергей Гальперин, Роман Соловьёв, Игорь Шестаков, Игорь Филимонцев, Екатерина Замула, Татьяна Белка, Алёна Захарчук, Регина Филимонцева, Алёна Максимова, Елизавета Фёдорова.

В следующий раз сказку «Дикие лебеди» можно будет увидеть уже в новом , 66-ом, театральном сезоне.

Юлия Женина