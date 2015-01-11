В Заозерном будут установлены новые дорожные знаки

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В целях организации безопасных условий для выезда с автостоянок, расположенных вдоль дома № 6 в мкр. Заозерный, с 15.05.2017 по 19.05.2017 будут установлены дорожные знаки 3.27 «Стоянка запрещена» с табличками 8.5.6 «В рабочие дни с 08:00 до 20:00».

Информация предоставлена Управлением капитального строительства и благоустройства.