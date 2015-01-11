Танки ЧТЗ готовятся к параду Победы

Исторические «экспонаты» Челябинского тракторного завода – два танка и артсамоход времен Великой Отечественной войны – возглавят колонну боевых колесных и гусеничных машин на параде Победы, который пройдет в Челябинске на площади Революции 9 мая, сообщает пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу и участвуют в торжественном построении войск Челябинского гарнизона. Как рассказал мастер цеха сборки погрузчиков № 113 Челябинского тракторного завода Леонид Шабалин, курирующий подготовку машин накануне 72-й годовщины Победы, предполагается, что в этом году больших работ с исторической техникой не потребуется. Проводится текущее техобслуживание: проверка уровня масла, заправка топлива, зарядка аккумуляторов, а также регулировка системы управления, проверка технического состояния ходовой части. «После еще предстоит обкатка, танки проедут по заводской территории, чтобы проверить боевые машины на ходу: все-таки возраст у них солидный – за 70 лет. Пройдут необходимую тренировку и экипажи. Им важно убедиться, что все три гусеничных раритета – танки Т-34, ИС-3, самоходка ИСУ-152 – легко заводятся и послушны в управлении», – рассказал Леонид Шабалин. Легендарную «тридцатьчетверку» на параде поведет экипаж, который обновился с прошлого года: за рычагами по-прежнему будет ветеран завода – механик-водитель Николай Ефимов, а вот на командирском месте теперь электромонтер Олег Окольников. Старейшему заводскому «танкисту» Владимиру Рукавицыну исполнилось 77 лет, его проводили на заслуженный отдых. Мехвод самоходки ИСУ-152 – Александр Меньшиков, на месте командира – Денис Бондарь. За рычагами ИС-3 – последнего танка, созданного на ЧТЗ в годы войны – Иван Рындыч, на башне – Александр Бондарь. Все члены экипажей двух последних машин – водители-испытатели предприятия. Есть и резервный экипаж – руководитель службы испытаний специализированного конструкторского бюро по дорожно-строительной технике Александр Чадов и инженер-испытатель Александр Дмитриев. В каждой машине работает ТПУ – танковое переговорное устройство, и роль второго члена экипажа для безопасности движения по городским улицам очень важна. Посмотреть на слаженную работу заводских танкистов можно будет 4 мая на генеральной репетиции. Завершающим этапом подготовки машин станет мойка, при необходимости – покраска. При этом, заверил ответственный за подготовку техники мастер Леонид Шабалин, имена ее создателей – выдающихся конструкторов Танкограда – по-прежнему останутся на броне гусеничных реликвий. Это руководивший разработкой самоходки Лев Троянов, автор концепции танка ИС-3 Михаил Балжи и главный конструктор по двигателям Иван Трашутин, чьи дизели типа В-2 ставились на все средние и тяжелые танки. Именными музейные машины предприятия стали к 70-летию Победы, и с тех пор гордо несут на своих башнях известные фамилии.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/tanki-chtz-gotovyatsya-k-paradu-pobedy-38180