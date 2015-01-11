Глава минэкономразвития региона осмотрел площадку будущего МФЦ для бизнеса

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников посетил бизнес-центр Greenplex, где идет подготовка к открытию многофункционального центра для бизнеса. Он убедился в том, что создание фронт-офиса, где предпринимателям будут оказывать государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна», идет по графику. Многофункциональный центр для бизнеса расположится в центре Челябинска, на улице Российской, в современном офисе типа open space площадью около тысячи квадратных метров. Цель открытия МФЦ — дать предпринимателям возможность получать все необходимые государственные и муниципальные услуги в одном месте. Работа офиса будет организована по аналогии с современным банком: бизнесмен лишь выбирает нужную ему услугу, и операционист направляет его к нужному специалисту. Планируется, что на площадке МФЦ объединятся все институты поддержки бизнеса, функционирующие сегодня на Южном Урале. Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области объединит центры предоставления гарантий, микрофинансирования, поддержки предпринимательства и экспорта, инжиниринга. Также на этой площадке разместятся региональные Агентство инвестиционного развития, Фонд развития промышленности и Центр кластерного развития. Помимо оказания государственных и муниципальных услуг, в многофункциональном центре планируется предоставление услуг сторонних организаций (в частности, подключение к сетям энерго- и газоснабжения), а также проведение обучающих мероприятий для предпринимателей. «Открытие МФЦ для бизнеса запланировано на 26 мая — День предпринимателя. Приятно видеть, что все идет по плану, и в намеченные сроки мы сможем вывести взаимодействие с бизнесом на качественно новый уровень. МФЦ начнет работать сразу после открытия», - отметил Сергей Смольников. Напомним, концепцию принципа «одного окна» для предпринимателей региона утвердил в феврале губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Она предусматривает, что все институты поддержки бизнеса объединятся на одной площадке. «При этом каждый бизнесмен сможет выбрать удобный им способ получения услуг — прийти в офис самостоятельно, позвонить по номеру «горячей линии», обратиться через сайт или мобильное приложение. Заявка сразу же попадет в единую CRM-систему, за ней будет закреплен конкретный исполнитель, и предприниматель сможет сам контролировать процесс исполнения», - отмечал ранее генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/glava-minekonomrazvitiya-regiona-osmotrel-ploshchadku-budushchego-mfc-dlya-biznesa-38176