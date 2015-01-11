Игра «Театральный портал»

Ах, это волшебное слово "впервые"! 19 апреля впервые в истории Озерского театра драмы и комедии "Наш дом" и жизни всех участников - состоялась эта уникальная игра среди семи команд из 21, 27, 29, 30, 38 школ, Лицея 23 и 39.

Шуму было на весь театр и, временами казалось, на весь Озерск! На наших глазах рождались звезды. Как и задумывалось, при всей соревновательности происходящего - получился просто общий театральный праздник. Веселье, доброжелательность, одна большая команда - какое-то всеобщее царство Театра.

Юлия Клепикова

https://vk.com/teatr_ozersk

Фоторепортаж Дениса Васильева