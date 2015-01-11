Сотрудники озерской полиции провели лекцию для студентов

В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017» 19 апреля в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск сотрудники полиции встретились со студентами первого курса Озерского технологического колледжа.

Перед студентами выступили сотрудники различных подразделений полиции: отделения по контролю за оборотом наркотиков, отдела ГИБДД, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, а также сотрудники отделения по работе с личным составом. Молодым людям были доведены основы правовой культуры, разъяснены нормы административного и уголовного законодательства, ответственность за нарушения закона.

Главная тема встречи была обусловлена проводимой операцией «Дети России-2017». Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Григорий Гришин довел до студентов последствия потребления наркотиков, рассказал об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. В ходе встречи молодые люди активно включались в обсуждение темы, задавали интересующие вопросы, на которые сотрудники полиции дали исчерпывающие ответы.

Вся полученная от правоохранителей информация, по мнению студентов, была полезна и интересна, а сотрудники полиции выразили уверенность, что молодые люди не допустят противоправных действий со своей стороны.

Пресс-служба УМВД