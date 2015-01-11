Председатель Совета ветеранов расскажет о подготовке к Дню Победы в режиме онлайн

27 апреля в 12:00 в студии Озёрск.ру и канала УКС-ТВ уникальный гость - Гашев Иван Иванович, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, член Общественной палаты и почетный гражданин Озёрска.

Главной темой разговора станет, конечно же, подготовка к Дню Победы. Также мы поговорим о деятельности Совета ветеранов и о той помощи, которую он оказывает пожилым жителям Озёрска.

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