В Озёрске боролись в крупными пожарами

Поздно вечером 20 апреля по улице Мира, 8, был ликвидировано горение легкового автомобиля ВАЗ-21013. Площадь пожара составила 3 кв.м. В результате пожара у автомобиля повреждены: детали и механизмы моторного отсека, лакокрасочное покрытие, салон автомобиля выгорел. Предполагаемая причина пожара – поджог.

Утром 23 апреля в садовом товариществе "Заозерный" пожарные боролись с загоранием садового дома на пл. 60 кв.м. На пожаре работало четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Тушение осложнялось отсутствием пожарных гидрантов. Доставка воды осуществлялась путем подвоза. В результате пожара на участке уничтожены мансардный этаж и деревянные пристройки. Повреждена стена деревянного садового дома на соседнем участке, но его огнеборцам удалось отстоять. Предполагаемая причина - аварийный режим работы электрооборудования.

Уважаемые жители Озёрского городского округа!

Чтобы не попасть в такую малоприятную статистику, помните о простых правилах пожарной безопасности! Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только профессионалам. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов, не перегружайте электросеть! Не пользуйтесь неисправными электроприборами, выключайте их перед уходом из помещения!

Эмиль Сибагатуллин

Фото: Сектор № 2 ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС № 93 «Испытательная пожарная лаборатория» МЧС России»;

интернет-ресурсы «Подслушано в Озерске» и «Озерск74.ру».