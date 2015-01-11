«Интерсвязь» оштрафовали за навязчивую рекламу

ЗАО «Интерсвязь-2» оштрафовано на 100 тысяч рублей за навязчивую рекламу своих услуг по телефону. Были выданы предписание о прекращении распространения ненадлежащей рекламы.

Как сообщила пресс-служба УФАС по Челябинской области, телефонный звонок, из-за которого всё началось, был совершен в 2015 году на рабочий номер одного уральского бизнесмена. Звонивший представился сотрудником компании «Интерсвязь» и безостановочно начал навязчиво рекламировать услуги. Мужчина несколько раз пытался прекратить этот разговор, напрямую указывая, что эта информация ему не интересна, но безуспешно.

Раздосадованный предприниматель обратился в УФАС и предоставил телефонную запись разговора в качестве доказательства. Во время проверки было установлено, что звонок действительно поступил с номера, принадлежащего ЗАО «Интерсвязь-2». В компании рьяно открещивались, заявляя, что никто из сотрудников бизнесмену не звонил. Но служба установила, а суды подтвердили, что обозначенная в детализации длительность входящего звонка и продолжительность представленной аудиозаписи совпадают.

Челябинское УФАС России признало компанию нарушившей статью 18 Закона о рекламе. С ним согласился Арбитражный суд Челябинской области, а позже – и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Результат – штраф. 100 тысяч – это, конечно, не сумма для «Интерсвязи», но приятен сам факт. Хотя «Интерсвязь» - далеко не единственная компания, которая так делает. Так что если вас беспокоят назойливые рекламщики, записывайте разговор - и в УФАС. А рекламщикам стоит быть креативнее, чтобы уметь вызывать в людях желание самостоятельно звонить в компанию и просить продукцию, а не «впаривать» её силой, когда соглашаешься на покупку, лишь бы отвязались.

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