Минфин 26 апреля начнет продажу «народных облигаций»

Продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения начнутся 26 апреля. Объем средств, которые государство готово взять взаймы у граждан в виде ценных бумаг, составляет 15 миллиардов рублей. Об этом сообщила сегодня СМИ пресс-служба Минфина России.

Ценные бумаги, номинальная стоимость которых - 1 тысяча рублей, можно будет приобрести в отделениях ВТБ 24 и Сбербанка. При этом минимальное количество ОФЗ, которое может приобрести гражданин - 30 штук (на 30 тысяч рублей), максимальное - 15 тысяч (на 15 миллионов).

Ранее сообщалось, что доходность по первому купону составит 7,5 процента годовых, по второму - 8 процентов, по третьему - 8,5 процента, по четвертому - 9, по пятому - 10, а по шестому - 10,5 процента годовых. Госбумаги обещают стать весьма прибыльным и надежным инструментом вложения средств. Во-первых, учитывая заявленную доходность, а во-вторых, тот факт, что ОФЗ являются фактически долгом правительства, которое таким образом берет средства у населения в долг под неплохой процент.

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