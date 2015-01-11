Глава Озёрского городского округа подал в отставку. Назначены сроки конкурса на должность нового главы

На сегодняшнем заседании Собрания депутатов Озёрского городского округа случилось событие, которого не было в повестке дня, но которое не стало неожиданностью для присутствующих. После заслушивания депутатами отчётов о работе главы округа Олега Костикова и главы администрации Евгения Щербакова, Олег Костиков выступил с заявлением о досрочном сложении полномочий.

Как пояснил в своём заявлении сам теперь уже бывший глава округа, его решение было вызвано изменениями в законодательстве, которые возвращают в Озёрский городской округ систему так называемого одноглавия. Теперь полноправно руководить Озёрском, включая администрацию, будет глава округа, избираемый трехсторонней конкурсной комиссией, председатель Собрания остаётся «просто руководителем» депутатского корпуса.

Депутаты на прошедшем заседании назначили срок проведения конкурса на должность нового главы, заявления претендентов принимаются до 28 июня.

Озёрск.ру