Представители студенческих общежитий Уральского федерального округа пройдут обучение в Челябинске

С 27 по 30 апреля представители более 20 образовательных организаций высшего образования Уральского федерального округа соберутся на школе-семинаре для членов студенческих советов общежитий, сообщает министерство образования. Цель школы-семинара – предоставление теоретических знаний и практических навыков работы в студенческих общежитиях в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Кроме того, молодые специалисты смогут обсудить наиболее актуальные проблемы, связанные с проживанием в общежитии, расчетом стоимости проживания, правами и обязанностями обучающихся. «Развитие и поддержка всех форм студенческого самоуправления – важная задача, как руководства вузов, так и министерства образования. Данный семинар позволит в открытом диалоге услышать проблемы студентов, проживающих в общежитиях, и совместно найти пути их решения», – подчеркнул заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. В результате мероприятия лидеры студенческого самоуправления из Екатеринбурга, Кургана, Магнитогорска, Нижневартовска, Сургута, Тюмени, Ханты-Мансийска, Челябинска и Шадринска получат знания, позволяющие правильно выстроить работу студенческих советов, информацию для конструктивной работы с администрацией образовательной организации и студенческого городка.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/predstaviteli-studencheskih-obshchezhitiy-uralskogo-federalnogo-okruga-proydut-obuchenie-v