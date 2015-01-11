Южноуральские поисковики нашли солдатский медальон

Челябинские поисковики в ходе экспедиции, проходящей на севере Крыма, нашли солдатский медальон и установили личность поднятого бойца, сообщает министерство образования. Комплексная поисковая экспедиция фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности в составе отряда «Росток» (Челябинская область) и «Тафрос» (г. Армянск), работая на местах ожесточенных боев по освобождению Крыма, подняла останки более 150 солдат. Среди находок были пуговицы, осколки боеприпасов, знаки «Гвардия». На днях отряды подняли солдатский медальон. По информации руководителей поисковых работ Алексея Зязева и Игоря Лешкова, благодаря тщательной подготовке и разведке, поддержке местных жителей и коллег удалось оперативно выяснить имя владельца медальона. Им оказался уроженец Кунашакского района Челябинской области Хаснутдин Сырнев 1924 года рождения. Он в составе 387 стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии штурмовал укрепления фашистов в ходе апрельских боев. «С каждым годом память о страшных событиях Великой Отечественной становится все острее. В связи с этим особую значимость приобретает работа, проводимая поисковиками. В этот раз благодаря их стараниям еще один солдат, который более 70 лет считался пропавшим без вести, вернется домой!», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Напомним, поисковые отряды Челябинской области принимают участие в экспедициях на места боев республики Карелия, республики Крым, Московской, Смоленской, Ленинградской области. В прошлом году отряды из Челябинской области нашли 7 медальонов и подняли останки 146 воинов, 9 из которых были переданы родственникам.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-poiskoviki-nashli-soldatskiy-medalon-38296