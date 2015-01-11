Энергетики дарят ветеранам Челябинской области «СВЕТлый май»

В преддверии Дня Победы ветеранов Великой Отечественной Войны ждёт традиционный подарок от ПАО «Челябэнергосбыт» — компенсация расходов на электроэнергию.

500 рублей на персональный лицевой счёт абонента энергосбытовой компании получат почти 2400 пожилых южноуральца. Это сумма среднемесячного потребления электричества — таким образом, энергетики дарят людям, испытавшим тяготы войны, месяц бесплатного пользования светом.

«Социальную акцию «СВЕТлый МАЙ» уже несколько лет проводят энергосбытовые компании России, компенсируя из собственных средств оплату электроэнергии ветеранам Великой Отечественной войны, — рассказал генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков. — Мы поздравляем всех, кто приближал Победу, с этим праздником. И с благодарностью дарим в мае электричество четырём категориям потребителей: участникам и инвалидам ВОВ, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда».

Для получения праздничной компенсации предоставления документов не требуется. Перерасчет будет проходить автоматически, согласно базам данных ПАО «Челябэнергосбыт» и министерства социальной защиты Челябинской области.