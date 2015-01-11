Правила перевозки детей проверит ГАИ

Внимание!

27 апреля 2017 года сотрудниками Отдела Госавтоинспекции Озерского городского округа в целях профилактики дорожно - транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров будут проведены массовые проверки водителей ТС, направленные на выявление нарушений правил перевозки детей в возрасте до 12 лет без использования специального детского удерживающего устройства.

Напоминаем, что за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Уважаемые, родители не пренебрегайте жизнью и здоровьем своего ребенка. Перевозите детей с соблюдением всех правил безопасности!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск