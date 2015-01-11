Рекорды ради Великой Победы

Центр развития общей физической подготовки "Гагарин" подготовил для озерчан очередной спортивный сюрприз! По уже сложившейся традиции ждём смелых, ловких, умелых 9 мая в 14:00 на стадионе Труд!

26298 - именно столько дней прошло со Дня великой Победы! Сделай вместе с нами по 2 отжимания за каждый прожитый день под мирным небом! Неважно, сколько ты отожмёшься: 5, 20 или 50 раз...главное - твоё участие в этом масштабном мероприятии!

Ждём взрослых и детей, приходите целыми семьями и компаниями! 9 мая, стадион Труд, начало в 14:00!

https://vk.com/crossfitoz