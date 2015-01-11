9 мая вход на трибуну будет ограничен

Органы местного самоуправления информируют жителей Озерского городского округа, что 9 мая на время проведения Праздничного Парада по случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничен вход на трибуну и территорию возле памятника им. В.И. Ленина, по периметру которой будут дежурить сотрудники УВД по ЗАТО г. Озерск.

Также будет действовать пропускной режим для фотографов и операторов, планирующих осуществлять фото и видеосъемку Праздничного Парада. Для получения пропуска необходимо подать заявку по адресу: пр. Ленина 30А, кабинет №114, тел.2-08-07, электронный адрес [email protected]

http://www.ozerskadm.ru